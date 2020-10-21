Kuşadası Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 18 ayda 3115 hayvan misafir edildi - Son Dakika

Kuşadası Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 18 ayda 3115 hayvan misafir edildi

21.10.2020 15:31

- Kuşadası Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 18 ayda 3115 hayvan misafir edildi Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına kucak açmaya devam ediyor.

- Kuşadası Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 18 ayda 3115 hayvan misafir edildi

AYDIN - Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına kucak açmaya devam ediyor. Hali hazırda 122'si kedi, 127'si köpek olmak üzere toplam 249 hayvana ev sahipliği yapan merkezde bakım, tedavi ve kısırlaştırma hizmetlerinin yanı sıra sahiplendirme çalışmaları da yapılıyor. Merkezde 18 ayda ise 3 bin 115 hayvan misafir edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile 2019 yılının Nisan ayında yapılan bir protokolle Kuşadası Belediye'nin sorumluk alanına geçen Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 3 uzman veteriner ile bir veteriner teknisyen 7/24 esasına göre çalışıyor. Merkeze gelen tüm hayvanlar ilk olarak sağlık taramasından geçiriliyor. Hasta ve bakıma ihtiyacı olduğu tespit edilen hayvanlar vakit kaybetmeksizin tedaviye alınıyor. Uygulanan tüm tetkiklerin, işlemlerin ve verilen ilaçların 'tedavi takip kartları' aracılığıyla kayıt altına alındığı merkezde, tedavisi tamamlanan hayvanlar kısırlaştırılıyor. Kısırlaştırma işleminin ardından belirli bir yaşam alanı olan hayvanlar alındıkları yere bırakılırken diğer hayvanlar merkezde bakılıyor. Sağlık taramasında herhangi bir sorunu bulunmadığı tespit edilen hayvanların ise rehabilitasyonu sağlanarak günlük beslenme ve bakımları yapılıyor.

Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kuru mama ve ilaç ihtiyacı Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Kuru mama dışında kalan yemek ihtiyacı Kuşadası Belediyesi'nin girişimleri ile turistik tesislerden ve zincir marketlerden karşılanan merkez ayrıca sokak hayvanlarını ücretsiz olarak sahiplendirerek ömürlük yuvalarına kavuşmalarına aracılık ediyor. Nisan 2019 yılından bu yana geçen 18 ayda 1626'sı köpek, 1489'u köpek olmak üzere 3115 hayvanı misafir eden Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde, 778'i köpek, 1289'u kedi olmak üzere 2 bin 017 hayvan kısırlaştırıldı. Aralarında hasta ve yaralı sokak hayvanlarına ilk müdahalede bulunmak üzere faaliyet gösteren Haybulans aracılığıyla ve vatandaşlar tarafından getirilen hayvanların da bulunduğu 4 bin 589 hayvan ise tedavi edildi.

Göreve gelir gelmez ilk iş olarak Kuşadası sahilinde faaliyet gösteren faytonları kaldıran, Haybulans projesini hayata geçiren ve Can Dostlar Defin Alanı adıyla bir hayvan mezarlığı açan Kuşadası'nın hayvan sever belediye başkanı Ömer Günel, kentte yaşayan tüm canlılardan sorumlu olduklarına bir kez daha dikkat çekti. Hayvanların kent yaşamının önemli bir parçası olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Can dostlarımız olarak adlandırdığımız sahipsiz kedi ve köpeklerimiz, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği'ne göre Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde ağırlanmaktadır. Rehabilitasyonları, beslenmeleri, tedavileri ve kısırlaştırmaları yönetmelik maddeleri doğrultusunda yapılmakta olan hayvanlarımız Aydın Büyükşehir Belediyemizin ve hayvan sever hemşehrilerimizin desteği ile merkezimizde en iyi ve güvenli koşullarda yaşamlarını sürdürmektedir" dedi.

Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin güvenlik kameraları aracılığıyla 7 gün 24 saat takip edildiğini ve görüntülerin kayıt altına alındığını vurgulayan Başkan Ömer Günel "Biz her konuda şeffaf, kendisine güvenen bir belediyeyiz. Çok sevdiğimiz ve büyük bir hassasiyet gösterdiğimiz can dostlarımız için yürüttüğümüz çalışmalar ile ilgili olarak da elbette ki kendimize güveniyoruz. Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimiz ziyarete açıktır. İsteyen tüm vatandaşlarımız arzu ettikleri her zaman merkezimizi ziyaret ederek orada konuk ettiğimiz sevimli dostlarımızın bakımlarının nasıl büyük bir sevgi ve özenle yapıldığını görebilirler" dedi.

Kuşadası Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 18 ayda 3115 hayvan misafir edildi
Kuşadası Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 18 ayda 3115 hayvan misafir edildi
Kuşadası Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 18 ayda 3115 hayvan misafir edildi
Kuşadası Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 18 ayda 3115 hayvan misafir edildi
Kuşadası Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 18 ayda 3115 hayvan misafir edildi
Kuşadası Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 18 ayda 3115 hayvan misafir edildi
Kuşadası Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 18 ayda 3115 hayvan misafir edildi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 18 ayda 3115 hayvan misafir edildi - Son Dakika

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