Kuşadası Hint düğününe ev sahipliği yaptı

İngiltere'de yaşayan Hindistan kökenli gelin Krishen Patel ile damat Raveena Thakrar, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3 gün 3 gece süren düğünle dünyaevine girdi.

İlçedeki beş yıldızlı bir otelde gerçekleştirilen yüksek bütçeli düğün için hazırlıklar 2 yıl öncesinden başladı.

Gelin Krishen Patel ile damat Raveena Thakrar, birkaç ülkede araştırma yaptıktan sonra Kuşadası'nı tercih etti. Organizasyon için 4 kamyon malzeme ile sahne dekoru hazırlandı. Düğüne İngiltere, Kenya, Hollanda, İsviçre, Hindistan ve Almanya'dan 300 misafir katıldı.

Hindistan geleneklerine göre yapılan düğün, bekarlığa veda partisi olarak da bilinen "Hoş geldiniz" partisiyle başladı.

Yöresel kıyafetlerin giyildiği ikinci günde ise kına merasimi gerçekleştirildi. Davetlilerin ellerine kınayla özel çizimler yapıldı. Katılımcılara, Türk aşçılar tarafından hazırlanan Hindistan'a özgü yemekler ikram edildi.

Dini ritüelin ardından davetliler, Hint sanatçılar eşliğinde eğlendi.

Korumar Ephesus Oteli Genel Müdürü Tacettin Özden, gazetecilere, hazırlıkları 2 yıl süren özel bir düğüne ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Hintlilerin çok farklı bir düğün kültürüne sahip olduğunu dile getiren Özden, şöyle dedi:

"Çok detaylı ve uzun çalışmalar gerektiren uzun bir süreçti. Pandemiden sonra Ege Bölgesi'nde Bodrum dışında, Hint düğününe ev sahipliği yapan ilk defa biziz. Bu da ayrı bir heyecan oldu. Pandeminin bittiğini, her şeyin normalleştiğini gösteren, ülkemiz, turizm ve bizler açısından moral kaynağı olan büyük bir işti."

Raveena Thakrar da "Başka ülkeleri de araştırdık ama Türkiye'de düğün yapmaya karar verdik. Buradaki insanlar çok iyi ve kibarlar. Türkiye'de olmaktan çok mutluyuz. Her şey çok güzel ve biz çok heyecanlıyız." diye konuştu.

Krishen Patel ise "Daha iyi bir destinasyon seçemezdik. Mükemmel bir yer." dedi.

Düğünü organize eden Sun Sea ve Shaadi Şirketi Sahibi Ceren Yüksel Kabaoğlu, böyle bir organizasyonun Kuşadası'nda yapılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, bölgede daha fazla Hint düğünü yapılması için girişimlerinin sürdüğünü söyledi.