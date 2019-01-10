Kuşadası İlçe Jandarma Komutanına Fetö'den Gözaltı
1 saat önce
Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı M.Ş, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Kuşadası
İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı M.Ş, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Aydın Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti.
Yüzbaşı M.Ş. gözaltına alındı, adresindeki aramalarda dijital materyallere el konuldu.
İfadesinin ardından Yüzbaşı M.Ş. Yalova'ya gönderilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:29 Kaynak: AA
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