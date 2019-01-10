Son Dakika Haberleri: Kuşadası İlçe Jandarma Komutanına Fetö'den Gözaltı

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanına Fetö'den Gözaltı

1 saat önce

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı M.Ş, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanına Fetö'den Gözaltı, System.String[]
Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı M.Ş, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti.

Yüzbaşı M.Ş. gözaltına alındı, adresindeki aramalarda dijital materyallere el konuldu.

İfadesinin ardından Yüzbaşı M.Ş. Yalova'ya gönderilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:29 Kaynak: AA

Kuşadası, Jandarma, Güncel
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