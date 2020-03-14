Kuşadası İlçe Müftüsü Rahmi Yiğit göreve başladı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası İlçe Müftüsü Rahmi Yiğit göreve başladı. - Son Dakika

Kuşadası İlçe Müftüsü Rahmi Yiğit göreve başladı.

6 saat önce

Aydın Kuşadası ilçesinde Müftü olarak görev yapan Vehbi Akşit, İstanbul Çekmeköy İlçe Müftüsü olarak atanırken, Kuşadası'na da Rahmi Yiğit atandı.

Kuşadası İlçe Müftüsü Rahmi Yiğit göreve başladı., System.String[]

Aydın Kuşadası ilçesinde Müftü olarak görev yapan Vehbi Akşit, İstanbul Çekmeköy İlçe Müftüsü olarak atanırken, Kuşadası'na da Rahmi Yiğit atandı.


Aydın'ın Kuşadası İlçe Müftülüğü'ne, Sakarya'nın Geyve İlçe Müftüsü Rahmi Yiğit atandı. Kuşadası Müftülüğü'ne atanan Rahmi Yiğit ilçeye gelerek yeni görevine bugün itibariyle başladı. Kuşadası'na kendi isteğiyle geldiğini söyleyen Yiğit "Kuşadası'na isteyerek, tercih ederek geldim. Buradaki görevimde benden daha önce görev yapmış arkadaşlarımıza da yaptığı çalışmaları için teşekkür ediyorum. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. Daha önce Van, Karabük, Çankırı, Kayseri, Almanya, Sivas ve Nevşehir'de görev yapan Yiğit en son olarak Sakarya'nın Geyve ilçesinde Müftülük yapmıştı. 55 yaşında olan Rahmi Yiğit evli ve 3 çocuk babasıdır. - AYDIN

Kuşadası, İstanbul, Müftü, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi! İstanbul vapurlarının efsane satıcısı "Burhan Pazarlama" hayatını kaybetti Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
20:56 Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek...
20:55 Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
20:54 Sağlık Bakan Koca: "(Koronavirüs risk taraması) SABİM-184'ten size telefon gelmemişse, test...
20:50 Metrobüsle otomobilin çarpışması trafik akışında yoğunluk oluşturdu
20:50 Sağlık Bakan Koca: "Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapıyoruz.

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 21:00:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası İlçe Müftüsü Rahmi Yiğit göreve başladı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]