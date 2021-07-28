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Kuşadası 'İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi' basına tanıtıldı - Son Dakika

Kuşadası 'İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi' basına tanıtıldı

28.07.2021 17:54

Kuşadası 'İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi' basına tanıtıldı Kuşadası'nda, Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle Karaova Mahallesi'nde bulunan ZİTUR Sitesi önündeki atık su hattında meydana gelen patlamanın Kuşadası İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili olduğu...

Kuşadası 'İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi' basına tanıtıldı

AYDIN - Kuşadası'nda, Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle Karaova Mahallesi'nde bulunan ZİTUR Sitesi önündeki atık su hattında meydana gelen patlamanın Kuşadası İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili olduğu iddiaları üzerine tesis basına tanıtıldı.

Tanıtım gezisinde basın mensuplarına Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Hakan Olgaç tarafından tesis ile ilgili detaylı bilgilendirme yapıldı. 2019 yılının Mart ayında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan 239 bin metreküp kapasiteli Kuşadası İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin, 1 milyonluk nüfusun ihtiyacını karşılayacak donanıma sahip olduğunu ifade eden ASKİ Müdürü Hakan Olgaç, toplam 63 milyon TL'lik bir yatırım olan tesisin son teknolojiye sahip olduğuna dikkat çekti. Çevre ve insan sağlığı için büyük önem taşıyan tesisin Türkiye'nin 10 pilot arıtma tesisi arasında yer aldığını ifade eden Olgaç şu bilgileri vererek;

"Arıtma Tesisimizden elde edilen çıkış suyu, sahip olduğu içme suyu berraklığı ile sulama ve benzeri faaliyetlerde kullanılmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından pilot tesis olarak seçildi. Tesisimizdeki atık su arıtma işlemleri 4 aşamadan oluşuyor. İlk aşamada atık sular Güzelçamlı, Davutlar ve Kuşadası merkezde bulunan terfilerle arıtmanın girişine geliyor. Ardından fiziksel arıtmaya tabi tutuluyor. Fiziksel arıtma yapıldıktan sonra, ileri biyolojik arıtma ünitesine geçiliyor. Son aşamada ise derin deşarj yöntemi uygulanıyor. Gerekli tüm teknik donanıma sahip olan tesisimizin laboratuvarında atık suların detaylı incelemesi yapılıyor. Giriş ve çıkışlardan numune alınarak 24 saat gözlem altında tutuyoruz. Biyolojik ve kimyasal oksijen ihtiyacı, PH, katı madde, iletkenlik, sıcaklık tahlilleri yapılıyor. Bu analizleri yaparak tesisimizin daha iyi işletilmesi için yönetmelik standartları değerinde deşarj etmeyi sağlıyoruz. Tesisteki ünitelerin kontrolü teknik elemanlar tarafından yapılarak, otomasyon ünitesi sayesinde uzaktan kontrol edilebiliyor. Tesisimiz sorunsuz bir biçimde tam kapasite ile tıpkı Aydın Büyükşehir Belediyemiz ve Kuşadası Belediyemiz gibi tıkır tıkır çalışıyor" diye konuştu.

Kuşadası'na bugüne kadar 285 milyon TL yatırım yaptığı öğrenilen ASKİ çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 65 milyon TL'lik bir yatırımla Davutlar TM3 terfi merkezinin yapımını tamamlayarak kullanıma açan ve terfi merkezine bağlı kanalizasyon altyapı şebeke-kollektör hatları ile elektromekanik işlerini tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Davutlar-Güzelçamlı Grup Kanalizasyon İnşaatı projesinin ikinci etabını için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Davutlar Mahallesi İnönü Caddesi'nden başlayan ve kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenen çalışmalar kapsamında 12 milyon TL'lik bir yatırımla 30 bin 850 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı döşenecek. Çalışmanın ilk etabında döşenen 154 kilometrelik kanalizasyon hattı ile Kuşadası sınırından Davutlar'ın merkezinde bulunan Cengiz Topel Caddesi'ne kadar olan bölgenin kanalizasyon sorunu çözülmüştü. İkinci etabın da tamamlanmasıyla Davutlar-Güzelçamlı bölgesinin en önemli sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Kuşadası'nın içme suyu ihtiyacını karşılayacak 20 kilometre uzunluğundaki Kirazlı İçme Suyu ve İsale Hattı yapımında tamamlanan birinci etabı geçtiğimiz günlerde devreye alındı. Yapılan çalışma ile ömrünü tamamlamış borular değiştirilerek, uzun ömürlü polietilen borular döşendi. Çalışma sonunda Kuşadası'na yeni içme suyu hattından ilk su verilmeye başlandı. Kuşadası'ndaki içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmı karşılanacak olan Kirazlı İçme Suyu ve İsale Hattı, Kirazlı ve Şarlak mevkilerindeki doğal kaynaklar kente ulaştırılacak. 20 km uzunluğundaki hattın yapımı için 19.7 milyon lira yatırım yapıldı.

Kuşadası 'İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi' basına tanıtıldı
Kuşadası 'İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi' basına tanıtıldı
Kuşadası 'İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi' basına tanıtıldı
Kuşadası 'İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi' basına tanıtıldı

Kurban Bayramı, İçme Suyu, Davutlar, Kuşadası, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası 'İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi' basına tanıtıldı - Son Dakika


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