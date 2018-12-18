Son Dakika Haberleri: Kuşadası Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi 1 Yaşında

Kuşadası Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi 1 Yaşında

3 saat önce

Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde, kadınların üretken bireyler olarak toplumsal yaşama katılmalarını ve el emeklerini değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurulan Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin (KUŞAKK) birinci kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Kuşadası Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi 1 Yaşında, System.String[]
Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde, kadınların üretken bireyler olarak toplumsal yaşama katılmalarını ve el emeklerini değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurulan Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin (KUŞAKK) birinci kuruluş yıl dönümü kutlandı.

KUŞAKK üyelerinin katıldığı kutlamada konuşan KUŞAKK Başkanı Şerife Atınç, Kuşadalı kadınların Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi sayesinde üretkenleştiğini belirterek kendilerine verdikleri büyük destekten dolayı Kuşadası Belediyesi ve Belediye Başkanı Özer Kayalı'ya teşekkür etti. Önümüzdeki günlerde KUŞAKK faaliyetlerinin çeşitleneceğini belirten Atınç, bir yıldır kooperatife emek veren tüm kadınlara teşekkür etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:07 Kaynak: İHA

Fatih Deniz Özer, Kayalı, Kuşadası, Ekonomi
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