Kuşadası kadına yönelik şiddete karşı "tek vücut" oldu - Son Dakika

Kuşadası kadına yönelik şiddete karşı "tek vücut" oldu

25.11.2020 16:38

- Kuşadası kadına yönelik şiddete karşı "tek vücut" oldu Kuşadası Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle bir stant açarak vatandaşlara İstanbul Sözleşmesi ve bilgilendirici broşürler dağıttı.

- Kuşadası kadına yönelik şiddete karşı "tek vücut" oldu

AYDIN - Kuşadası Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle bir stant açarak vatandaşlara İstanbul Sözleşmesi ve bilgilendirici broşürler dağıttı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda bir stant açıldı. Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nde görevli uzman psikolog ve sosyologlar tarafından standı ziyaret eden vatandaşlara İstanbul Sözleşmesi, bilgilendirici broşürler ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin simgesi olan turuncu maskeler dağıtıldı. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari, Oğuzhan Turan ve Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar'ın da ziyaret ettiği stantta vatandaşlara çay ve kahve ikram edildi. Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin de şiddet karşıtı bildirileriyle yer aldığı standı gün boyunca 5 binin üzerinde vatandaş ziyaret etti.

Kaymakamlıkta toplantı yapıldı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Kuşadası Kaymakamlığı'nda Kaymakam Sadettin Yücel'in başkanlığını yaptığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıya çok sayıda kurum amiriyle birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari de katıldı. Şiddetin aile ve toplum üzerindeki etkilerinin masaya yatırıldığı toplantıda kadınlarla çocuklara yönelik uygulanan şiddete karşı ortak mücadele yürütülmesi kararı alındı.

Son yıllarda kadına yönelik şiddet vakalarında yaşanan artışın endişe verici olduğuna dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari "Kadına yönelik şiddet hiçbir koşulda sessiz kalınmaması gereken bir insanlık suçudur. Şiddetin gerekçesi, bahanesi olamaz ve hiçbir türü kesinlikle kabul edilemez. Kuşadası Belediyesi olarak Kadın Danışma Merkezimiz aracılığıyla kentimizde şiddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kuşadası kadına yönelik şiddete karşı tek vücut oldu
Kuşadası kadına yönelik şiddete karşı tek vücut oldu
Kuşadası kadına yönelik şiddete karşı tek vücut oldu
Kuşadası kadına yönelik şiddete karşı tek vücut oldu
Kuşadası kadına yönelik şiddete karşı tek vücut oldu
Kuşadası kadına yönelik şiddete karşı tek vücut oldu
Kuşadası kadına yönelik şiddete karşı tek vücut oldu

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, İstanbul, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası kadına yönelik şiddete karşı 'tek vücut' oldu - Son Dakika


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