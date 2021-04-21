Kuşadası Kapalı Pazar Yeri'ne ulaşım güvenli hale getirildi - Son Dakika

Kuşadası Kapalı Pazar Yeri'ne ulaşım güvenli hale getirildi

21.04.2021 19:33

Kuşadası Kapalı Pazar Yeri'ne ulaşım güvenli hale getirildi Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentte yaşanan önemli bir sorunu daha çözüme kavuşturdu.

Kuşadası Kapalı Pazar Yeri'ne ulaşım güvenli hale getirildi

AYDIN - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentte yaşanan önemli bir sorunu daha çözüme kavuşturdu. Vatandaşlardan gelen talep üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle görüşen Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nin önüne bir dolmuş durağı yapılmasını sağladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin arasındaki uyum ve iş birliği Kuşadalıların yaklaşık 7 yıldır yaşadığı bir sorunu daha çözüme kavuşturdu. Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bulunan Kuşadası Belediyesi Kapalı Pazaryeri'nin önünde toplu taşıma araçlarının yolcu indirip bindirme çilesi sona erdi. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşınan konu ile ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurul kararı çıkartıldı. Alınan kararın ardından Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kapalı pazar yerinin önündeki Süleyman Demirel Bulvarı bağlantı yolunun üzerine araçların kısa süre bekleme yapabilecekleri bir cep yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı tarafından ise cebe toplu taşıma araçlarının yolcu indirip bindirecekleri bir durak yerleştirildi.

Başkan Ömer Günel sözünü tuttu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "Seçim sürecinden bu yana toplu taşıma araçlarının kapalı pazar yerinin önünde yaşadıkları yolcu indirip bindirme problemi ile ilgili vatandaşlarımızdan çok fazla şikayet alıyorduk. Konuyu Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne taşıdık. UKOME kararı ile Aydın Büyükşehir Belediyemizle iş birliği içerisinde sorunu çözüme kavuşturduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na kentimize verdiği önem ve çalışmalarımıza sunduğu destek için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Vatandaş rahat etti

Kentte turizm sektöründe çalışan Menazi Erol, "Durağın yapılması çok iyi oldu. Daha önceden insanlar pazara gelebilmek için dolmuştan indikten sonra 200 metre yürümek zorunda kalıyordu. Pazar dönüşünde de aynı çile yaşanıyordu. Durak yapıldıktan sonra büyük bir rahatlık yaşadık. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Uzun yıllardır Kuşadası'nda yaşayan Yüksel Coşkun ise "Bu durak çok yararlı oldu. Otogara giriş çıkışlar bu bölgede trafik sıkışıklığına neden oluyordu. Bu nedenle dolmuşlar pazar yerinin önünde yolcu indirip bindirmekte zorluk çekiyorlardı. Bu noktaya bir durak yapılması bu sorunu ortan kaldırdı. Yetkililere teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kuşadası Kapalı Pazar Yeri'ne ulaşım güvenli hale getirildi
Kuşadası Kapalı Pazar Yeri'ne ulaşım güvenli hale getirildi
Kuşadası Kapalı Pazar Yeri'ne ulaşım güvenli hale getirildi
Kuşadası Kapalı Pazar Yeri'ne ulaşım güvenli hale getirildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası Kapalı Pazar Yeri'ne ulaşım güvenli hale getirildi - Son Dakika


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