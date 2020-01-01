Kuşadası Kaymakamı Yücel'den Polis Noktalarına Yılbaşı Ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası Kaymakamı Yücel'den Polis Noktalarına Yılbaşı Ziyareti - Son Dakika

Kuşadası Kaymakamı Yücel'den Polis Noktalarına Yılbaşı Ziyareti

6 saat önce

Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası, Güzelçamlı, Davutlar ve çevresinde bulunan polis kontrol noktalarını ziyaret etti, yılbaşında görevli polis memurlarının yeni yılını kutladı.

Kuşadası Kaymakamı Yücel'den Polis Noktalarına Yılbaşı Ziyareti, System.String[]

Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası, Güzelçamlı, Davutlar ve çevresinde bulunan polis kontrol noktalarını ziyaret etti, yılbaşında görevli polis memurlarının yeni yılını kutladı.


Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel beraberinde Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Karagöz ile birlikte yılbaşı münasebetiyle ilçede asayişi kontrol altında tutan Kuşadası, Güzelçamlı, Davutlar ve çevresinde bulunan polis kontrol noktalarında görev başında bulunan polis memurlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Polis kontrol noktalarında görev yapan polisler ile sohbet edip çaylarını içen Kaymakam Saadettin Yücel, 2020 yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.


İlçede yeni yıl dolayısıyla bir takım asayiş önlemlerinin alındığını belirten Yücel, "Güzel ilçemiz ve çevresinde her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve halkımızın güven içerisinde rahat bir yılbaşı gecesi geçirmesi için ben ve mesai arkadaşlarım görev başındayız. Jandarma komutanım ve Emniyet müdürüm ile beraber mesai arkadaşlarımızın yeni yılları kutlamak için bütün noktaları dolaşacağız. Ben buradan tüm halkımızın yeni yıllarını kutlar, sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Güzelçamlı, Davutlar, Kuşadası, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti
Alkollü araç kullanırken yakalanan şahıs, "Ben Türk delikanlısıyım" dedi ve aracıyla kaçtı Alkol almadığı halde alkollü çıktı, ehliyetine 6 ay el konuldu Polis ekiplerinin yoğun çabası, sızıp kalan alkolik adamı uyandırmaya yetmedi

Son Dakika Haberleri
13:46 İran lideri Hamaney, Trump'ın tehdidine yanıt verdi - Son Dakika
13:45 Kayseri Havalimanı'nda 'şüpheli çanta' paniği - Son Dakika
13:45 ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binası önündeki protestolar devam ediyor - Son Dakika
13:41 Yeni yıla çalışarak girdiler - Son Dakika
13:40 Eyüpsultan Belediyesi'nden geri dönüşüme destek - Son Dakika
12:27 Manisa ve Kütahya'da faaliyet gösteren termik santrallere, bacalara filtre takmadığı için mühür vuruldu - Son Dakika
11:48 İçişleri Bakanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 13:50:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası Kaymakamı Yücel'den Polis Noktalarına Yılbaşı Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]