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Kuşadası Kent Konseyi'nde engelliler meclisi oluşturuldu

43 dakika önce

Kuşadası Kent Konseyi Engelli Meclisi Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Kuşadası Kent Konseyi'nde engelliler meclisi oluşturuldu, System.String[]

Kuşadası Kent Konseyi Engelli Meclisi Genel Kurul Toplantısı yapıldı.


25 kişinin yürütme kurulu üyesi olmak için aday olduğu Kuşadası Kent Konseyi Engelli Meclisi'nin Başkanlığına engelli dostu çalışmalarıyla tanınan Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan seçildi.


Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde geçekleşen Genel Kurula çok sayıda engelli ile engelli yakınının yanı sıra, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Tunç Tuncer, Yürütme Kurulu Üyeler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Genel kurul kapsamında gerçekleşen yürütme kurulu seçimine 25 engelli ve engelli dostu katıldı. 15 kişiden oluşan Kuşadası Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu Başkanlığı'na 4 yıldır Kuşadası Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde eğitim gören öğrencilere gönüllü olarak drama dersi veren Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan seçildi.


Genel Kurulun açılışında konuşan Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Tunç Tuncer, engelli meclisiyle birlikte engelsiz bir kent oluşturmak için çalışacaklarını belirterek " Kuşadası Kent Konseyi olarak çeşitli meclisler oluşturmak istedik. Engelli meclisi de bunlardan biriydi. Burada esas amaç engellilerin sorunlarını yetkililere iletmek bu sorunların çözümüyle ilgili projeler üretmek. Bu sorunları en iyi dile getirecek olanlar sizlersiniz. Bu meclis, sizlerden oluşacak ve sizin sorunlarınızı çözüme ulaştırmak için çalışacak. Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'de bu meclisi oldukça önemsiyor. Sorunlarınızın çözümü için kendisinin desteğinizi alacağımızdan eminim" dedi.


Kuşadası Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu Üyeliği'ne seçilenlerin listesi şöyle; Mehmet Turan (Başkan), Mehmet Murat Yıldırım, Hasan Koray Şen, Hatice Betül Bulan, Feray Altınok, Mustafa Sıtkı Sorguç, Özlem Mecan, Ayla Akdoğaner, Saide Gözen, İbrahim Durak, Fulya MurtezaYiğit Ozan Dönmez, Deniz Öztürk, Burcu Kocabıçak, Muhammed Tecer. - AYDIN

Kent Konseyi, Kuşadası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:43 Kaynak: İHA
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