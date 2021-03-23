Kuşadası Kent Konseyi Olağan Genel Kurulunu yaptı - Son Dakika

Kuşadası Kent Konseyi Olağan Genel Kurulunu yaptı

AYDIN - Kuşadası Kent Konseyi, korona virüs pandemisi nedeniyle ertelenen olağan genel kurul toplantısını yaptı. Toplantıda, kurulması planlanan mahalle meclisleriyle ilgili yönerge oy birliğiyle kabul edildi.

Kuşadası Kent Konseyi'nin ilk seçimsiz genel kurul toplantısı yapıldı. Konsey Başkanı Dr. Tunç Tuncer'in başkanlığında Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde gerçekleşen toplantıya yürütme kurulu üyeleri ve meclis başkanları katıldı. 2020 yılında yapılması planlanan fakat korona virüs pandemisi nedeniyle bugüne kadar ertelenen genel kurulda ilk olarak konseyin yaşama geçirmeyi planladığı projeler görüşüldü. Kuşadası Kent Konseyi'nin 2019 yılının Haziran ayından bugüne kadar yürüttüğü çalışmalarında slayt eşliğinde üyelere sunulduğu toplantıda Kuşadası'nın değişimine büyük katkı sunacak önemli bir karar alındı.

"Mahalle meclisleri geliyor"

Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Dr. Tunç Tuncer, genel kurul toplantısına konseye bağlı mahalle meclislerinin kurulmasını içeren bir yönerge sundu. Yönerge, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle kabul edildi. Mahallelerde yaşanan sorunların daha çabuk çözülmesini sağlamak hedefiyle kurulacak mahalle meclislerinde, okul müdürleri, müdür yardımcıları, okul aile birlikleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri söz sahibi olacak. Mahalle muhtarlarının doğal başkanlığını yürüteceği meclislerde ayrıca mahallelerdeki okullardan öğrenci temsilcileri de yer alacak. Mahalle meclisleri çatısı altında genel kurul, koordinasyon kurulu, yürütme kurulu, çalışma grupları ve sokak temsilcilikleri oluşturulacak.

"Sorunlar daha hızlı çözülecek"

Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Tuncer, mahalle meclislerinin kentte yaşanan sorunları daha hızlı bir şekilde çözülmesine yardımcı olacağını belirterek "Göreve geldiğimiz günden bu zaman kadar, kentimizin değişimine katkı sunmak için çalıştık. Yerel yönetimimiz ve kentimizdeki sivil toplum kuruluşlarıyla koordine içerisinde hareket ettik. Kuşadası'nın değişiminde bizimde rolümüz olduğunu düşünüyoruz. Bugün toplantımızda gündeme taşıdığımız yönergeyle mahalle meclisleri oluşturma kararı aldık. Bu projeyi birçok kere Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'le de görüştük. Kendisi mahalle meclislerinin kentin gelişimine büyük fayda sağlayacağını düşünüyor. Mahalle meclisleri için Türkmen, Hacıfeyzullah ve Kirazlı Mahallelerini pilot bölge olarak belirledik. Bu 3 mahallede meclislerimizi kısa süre içerinde oluşturacağız" diye konuştu.