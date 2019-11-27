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Kuşadası Körfezi beşik gibi

6 saat önce

Kuşadası Körfezi'nde art arda yaşanan depremler paniğe yol açtı.

Kuşadası Körfezi beşik gibi, System.String[]

Kuşadası Körfezi'nde art arda yaşanan depremler paniğe yol açtı. Körfezde 12 saat içerisinde 25 deprem meydana geldi. Hissedilen depremler paniğe neden olurken, depremlerin bir çoğu hissedilmedi.


Kuşadası Körfezi'nde art arda yaşanan depremler paniğe yol açtı. 3.0 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez 2,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kuşadası, değişik büyüklüklerde yaşanan depremle 25 kez sallandı.


Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 22: 53'de 3.0 büyüklüğündeki depremin ardından 12 saat içerisinde aynı bölgede büyüklükleri 1.7 ile 3.0 arasında değişen 25 deprem meydana geldi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:06 Kaynak: İHA
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