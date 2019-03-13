Kuşadası Körfezi'nde 14'ü Çocuk 26 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 14'ü çocuk, 2'si kadın toplam 26 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 14'ü çocuk, 2'si kadın toplam 26 kaçak göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri Kuşadası Körfezi Ahmetbeyli Baradan Koyu açıklarında lastik bir botla Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan bir grup kaçak göçmen tespit etti. Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından görevlendirilen sahil güvenlik botları tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 21'i Afganistan ve 5'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 26 kaçak göçmen yakalandı. İfadeleri alınan kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN

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