Kuşadası Körfezi'nde 15'i çocuk 40 kaçak göçmen yakalandı
8 dakika önce
Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 15'i çocuk, 8'i kadın toplam 40 kaçak göçmen yakalandı.
Kuşadası Körfezi
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:39 Kaynak: İHA
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 15'i çocuk, 8'i kadın toplam 40 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, bir grup kaçak göçmenin lastik bir bot ile Yunanistan
'ın Sisam adasına kaçmaya çalıştığı yolunda ihbar alan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, söz konusu lastik botu durdurarak, içerisinde Afganistan
uyruklu 40 kaçak göçmeni gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN
Mahalle sakinlerinin ihbarıyla boş arsaya giden polis, kadın cesedi buldu
İstanbul'un göbeğinde eski karısını dövüp bıçakladı! Mahalledeki genç, yaralı kadını kurtardı
Yargıtay'dan emsal karar! Ameliyattan sonra hastayı takip etmeyen doktor sorumlu sayılacak
İş kazası geçiren CNN TÜRK muhabirinin zor anları canlı yayına yansıdı