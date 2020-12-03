Kuşadası Körfezi'nde 15 kiloluk lambuka balığı yakalandı - Son Dakika

Kuşadalı amatör balıkçılar denizlerin hırçın balığı olarak bilinen ve Ege Denizi'nde pek görülmeyen 15 kiloluk lambuka balığını Kuşadası Körfezi'nde yakaladı. Hint Okyanusu'ndan Süveyş Kanalı'nı takip ederek Akdeniz'e ulaştığı tahmin edilen lambuka balığı amatör balıkçılar tarafından getirildiği Kuşadası Balık Hali'nde vatandaşlar tarafından ilgiyle seyredildi.

Akdeniz sularında daha çok sonbaharda ve en fazla 2 kilogram olarak çıkarılabilin 'lambuka' balığı bu kez Kuşadalı amatör balıkçılar Ziya Cem Taymaz, Kadir Akman, Fatih Veli ve İlker Aydoğan tarafından 15 kilogram ağırlığında yakalandı. Kuşadası Balık Hali'ne getirilen 90 santim uzunluğundaki lambuka kilogramı 30 TL'den alıcı buldu.

Denizlerde saldırganlığıyla bilinen lambukanın meydan okuyan tavrı yüzünden, balıkçıların avlamaktan büyük zevk aldığı belirtildi. Özellikle tekneyle avlanırken çevrede dolaşıp oltadaki balığa korkusuzca saldırdığı öğrenilen lambukayı yakalayanlar ayrıcalıklı kabul ediliyor. Lampuka, küçük balıklarla besleniyor.

Kuşadası'nda kafeterya işleten Ziya Cem Taymaz, "Bu balık daha çok Hindistan'da bulunur. Süveyş Kanalı'nın açılmasından sonraki yıllarda Akdeniz ve Ege'de nadiren ve küçük olarak görüldü. Kuşadası'nda ilk kez bu kadar büyüklükte bir lambuka yakalandı" dedi.

(Zafer Hacısalihoğlu - İsmail Ümit Dilşen/İHA)