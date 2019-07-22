Son Dakika Haberleri: Kuşadası Körfezi'nde 28'i çocuk 77 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kuşadası Körfezi'nde 28'i çocuk 77 kaçak göçmen yakalandı

28 dakika önce

Kuşadası Körfezi'nde sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 28'i çocuk, 17'si kadın toplam 77 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası Körfezi'nde 28'i çocuk 77 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
Kuşadası Körfezi'nde sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 28'i çocuk, 17'si kadın toplam 77 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Kadınlar Denizi açıklarında Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışan ve içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu hareket halinde lastik bir bot tespit edildi. Yapılan operasyonda botun içerisindeki 17 Orta Afrika, 12 Suriye, 5 Kongo ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 36 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise Kuşadası Körfezi'nde görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından Ahmetbeyli önlerinde hareket halinde lastik bir bot tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak, içerisindeki Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandı. İki operasyonda gözaltına alınan toplam 77 kaçak göçmen, sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alındıktan sonra il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN
Kuşadası Körfezi, Kuşadası, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Girmek yasaktır" tabelasının olduğu yerde denize giren çocuk öldü 13 yaşındaki çocuğun uçağı çalmaya çalıştığı anlar kamerada: Kaza yaptı Tatil beldesine yabancı turistler akın etti! Güneşlenecek yer kalmadı Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 4 kişi can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 01:18:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası Körfezi'nde 28'i çocuk 77 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]