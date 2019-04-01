Kuşadası Körfezi'nde 3.2 Büyüklüğünde Deprem
9 dakika önce
İZMİR'in Menderes ilçesi açıklarında, Kuşadası Körfezi'nde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İZMİR'in Menderes ilçesi açıklarında, Kuşadası Körfezi'nde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, bugün saat 16.08'de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan, Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7, 57 kilometre derinliğindeki deprem, İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür ve Ürkmez çevresinde hafif hissedildi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:41 Kaynak: DHA
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