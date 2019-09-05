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Kuşadası Körfezi'nde 31'i çocuk 83 düzensiz göçmen yakalandı

7 dakika önce

Kuşadası Körfezi'nde iki lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 31'i çocuk, 22'si kadın 83 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası Körfezi'nde 31'i çocuk 83 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kuşadası Körfezi'nde iki lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 31'i çocuk, 22'si kadın 83 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde görevli sahil güvenlik botu tarafından Dip Burun açıklarında Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan hareket halindeki 2 lastik bot tespit edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki 82 Suriye ve 1 Fildişi Sahili uyruklu olmak üzere toplam 83 düzensiz göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan düzensiz göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN

Kuşadası Körfezi, Yunanistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:31 Kaynak: İHA
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