Kuşadası Körfezi'nde 34'ü çocuk 58 kaçak göçmen yakalandı
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Kuşadası Körfezi'nde 34'ü çocuk 58 kaçak göçmen yakalandıAYDIN - Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 34'ü çocuk, 10'u kadın toplam 58 kaçak göçmen yakalandı.
Kuşadası Körfezi
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:49 Kaynak: İHA
'nde 34'ü çocuk 58 kaçak göçmen yakalandı
AYDIN - Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 34'ü çocuk, 10'u kadın toplam 58 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Helikopteri ile Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Pamucak önlerinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'ndan görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından durdurulan harekat halindeki lastik bot içerisindeki 49'u Afganistan
ve 9'u Suriye
uyruklu olmak üzere toplam 58 kaçak göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.
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