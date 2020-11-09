Kuşadası Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika

Kuşadası Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde meydan gelen deprem Aydın'ın Kuşadası ilçesi başta olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi.

Kandilli Rasathenesi'nden alınan bilgilere göre, saat 23.30'da 11.7 kilometre derinlikte 4.2 büyüklükte deprem meydana geldi. Kentte son 1 haftada artçı depremler devam ederken, meydana gelen deprem binaları hasarlı olan vatandaşlarda da korku ve panik yaşattı.

(Ekrem Keser - İsmail Ümit Dilşen - Zafer Hacısalihoğlu/İHA)