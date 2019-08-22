Son Dakika Haberleri: Kuşadası Körfezi'nde 60'ı çocuk 109 göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kuşadası Körfezi'nde 60'ı çocuk 109 göçmen yakalandı

9 dakika önce

Kuşadası Körfezi'nde sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 60'ı çocuk, 19'u kadın toplam 109 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası Körfezi'nde 60'ı çocuk 109 göçmen yakalandı, System.String[]

Kuşadası Körfezi'nde sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 60'ı çocuk, 19'u kadın toplam 109 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde görevli Sahil Güvenlik Uçağı tarafından, Özdere açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 27'si çocuk, 7'si kadın 49 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik ekiplerinin Kuşadası Körfezi'nde gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise Ahmetbeyli açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 33'ü çocuk, 12'si kadın Afganistan uyruklu toplam 60 düzensiz göçmen ele geçirildi.


Sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmak üzereyken yakalanan toplam 109 kaçak göçmen, sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alındıktan sonra il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN

Kuşadası Körfezi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Soylu, Kürtlerle Suriyelileri karşılaştırdı: Onlar da çocuk sayısını 5-6'ya düşürdü
Girdiği evde yakalanan hırsızdan pişkin cevap: Sanki adam öldürdük Zorla götürdükleri genç kızı darp edip cinsel istismarda bulundular 4 yaşındaki çocuğun feci ölümü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 03:43:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası Körfezi'nde 60'ı çocuk 109 göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]