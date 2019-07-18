Son Dakika Haberleri: Kuşadası Körfezi'nde 9 kaçak göçmen yakalandı
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Kuşadası Körfezi'nde 9 kaçak göçmen yakalandı

4 saat önce

Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 1'i kadın 9 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası Körfezi'nde 9 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 1'i kadın 9 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen biygiye göre, Kuşadası Körfezi'nde görevli sahil güvenlik mobil radarı tarafından, Ahmetbeli açıklarında lastik bir bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak, içerisindeki 8'i Suriye ve 1'i Irak uyruklu toplam 9 kaçak göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmen, il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN
Kuşadası Körfezi, Kuşadası, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:24 Kaynak: İHA
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