Kuşadası Körfezi'nde 9 kaçak göçmen yakalandı
4 saat önce
Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 1'i kadın 9 kaçak göçmen yakalandı.
Kuşadası Körfezi Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:24 Kaynak: İHA
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 1'i kadın 9 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen biygiye göre, Kuşadası Körfezi'nde görevli sahil güvenlik mobil radarı tarafından, Ahmetbeli açıklarında lastik bir bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak, içerisindeki 8'i Suriye
ve 1'i Irak
uyruklu toplam 9 kaçak göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmen, il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN
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