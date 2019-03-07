Son Dakika Haberleri: Kuşadası Körfezi'nde Bindikleri Lastik Bot Su Alan 3'ü Çocuk 11 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Kuşadası Körfezi'nde Bindikleri Lastik Bot Su Alan 3'ü Çocuk 11 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

18 dakika önce

Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken bindikleri lastik botun patlamasıyla boğulma tehlikesi geçiren 3'ü çocuk, 3'ü kadın toplam 11 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kuşadası Körfezi'nde Bindikleri Lastik Bot Su Alan 3'ü Çocuk 11 Kaçak Göçmen Kurtarıldı, System.String[]
Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken bindikleri lastik botun patlamasıyla boğulma tehlikesi geçiren 3'ü çocuk, 3'ü kadın toplam 11 kaçak göçmen kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde Yunanistan'ın Sisam Adası'nın kuzeybatısında bir grup kaçak göçmenin yardım talebi üzerine Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Havadan ve denizden yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bot Teke Burnu'nun 10 mil güneyinde tespit edildi. Olay yerine giden sahil güvenlik ekipleri botları su alan 7 Afganistan, 2 Kongo, 1 Orta Afrika, 1 Togo uyruklu toplam 11 kaçak göçmeni boğulmaktan son anda kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kuşadası Setur Marina'ya getirildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:07 Kaynak: İHA

Kuşadası Körfezi, Kuşadası, 3. Sayfa
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