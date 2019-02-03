Son Dakika Haberleri: Kuşadası Körfezi'nde Çoğunluğu Çocuk Kaçak Göçmenler Faciadan Döndü

Kuşadası Körfezi'nde Çoğunluğu Çocuk Kaçak Göçmenler Faciadan Döndü

22 dakika önce

Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken bindikleri lastik botun motor arızası yapması nedeniyle ölüm tehlikesi yaşayan 25'i çocuk, 13'ü kadın toplam 52 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kuşadası Körfezi'nde Çoğunluğu Çocuk Kaçak Göçmenler Faciadan Döndü, System.String[]
Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken bindikleri lastik botun motor arızası yapması nedeniyle ölüm tehlikesi yaşayan 25'i çocuk, 13'ü kadın toplam 52 kaçak göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 52 kaçak göçmenin bindiği lastik bot Kuşadası Körfezi Pamucak açıklarında motor arızası yaptı. Fırtına nedeniyle sürüklenmeye başlayan lastik bottaki çoğunluğu çocuk ve kadın kaçak göçmenler " imdat " çağrısı yaparak, yardım talebinde bulundu. Kaçak göçmenlerin imdat çağrısı üzerine bölgeye gönderilen sahil güvenlik Botu tarafından bulunduğu nokta tespit edilen lastik bot içerisindeki 45 Afganistan, 6 İran ve 1 Gabon uyruklu olmak üzere toplam 52 kaçak göçmen kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:58 Kaynak: İHA

Kuşadası Körfezi, 3. Sayfa
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