Kuşadası Körfezi'nde iki kuru yük gemisi çarpıştı - Son Dakika

Ege Denizi'nde seyretmekte olan iki kuru yük gemisi çarpıştı. Her iki gemide maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Kuşadası Körfezi Sisam Adası açıklarında Yunanistan karasularında Türk armatör şirketlerine ait Komolar bayraklı 4896 GT ağırlığındaki Hesen M isimli yük gemisi ile Togo bayraklı 794 GT ağırlığında olan Cansel isimli yük gemisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki gemide de hasar oluştu. Kuşadası açıklarına demirleyen iki geminin yetkilileri birbirinden şikayetçi olurken, Kuşadası Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Liman Başkanlığı gerekli işlemler için harekete geçti. - AYDIN