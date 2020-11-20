Kuşadası Körfezi'nde mahsur kalan 24 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Kuşadası Körfezi'nde mahsur kalan 24 göçmen kurtarıldı
20.11.2020 16:07
Kuşadası Körfezi'nde karadan ulaşım olmayan bir kayalıkta mahsur kalan 24 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kuşadası Körfezi'nde karadan ulaşım olmayan bir kayalıkta mahsur kalan 24 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen bir grup düzensiz göçmenin Kuşadası açıklarında Dip Burun bölgesinde karadan ulaşım olmayan bir noktada mahsur kalarak yardım talebinde bulunması üzerine Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti.
Görevlendirilen sahil güvenlik botu, Dip Burun bölgesinde mahsur kalan 24 göçmeni kurtardı. Sahil güvenlik botuna alınarak, sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, Didim Limanı'na götürüldü. - AYDIN
Son Dakika Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti Twitter, Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği paylaşımı sildi 65 yaşın üstündeki vatandaşlara 'adrese teslim' e-Devlet şifresi hizmeti başladı "Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok