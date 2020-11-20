Kuşadası Körfezi'nde mahsur kalan 24 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Kuşadası Körfezi'nde karadan ulaşım olmayan bir kayalıkta mahsur kalan 24 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen bir grup düzensiz göçmenin Kuşadası açıklarında Dip Burun bölgesinde karadan ulaşım olmayan bir noktada mahsur kalarak yardım talebinde bulunması üzerine Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti.

Görevlendirilen sahil güvenlik botu, Dip Burun bölgesinde mahsur kalan 24 göçmeni kurtardı. Sahil güvenlik botuna alınarak, sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, Didim Limanı'na götürüldü. - AYDIN