Kuşadası Körfezi'nde tekne battı, içindeki iki kişi kurtarıldı - Son Dakika

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Kuşadası Körfezi'nde tekne battı, içindeki iki kişi kurtarıldı
6 saat önce
Kuşadası açıklarında, bir teknenin batmasının ardından, sahil güvenlik ekipleri teknenin içindeki iki kişiyi kurtardı.
Kuşadası açıklarında, bir teknenin batmasının ardından, sahil güvenlik ekipleri teknenin içindeki iki kişiyi kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, saat 10.45 sıralarında Kuşadası Körfezi'nde içerisinde 2 şahıs bulunan özel bir teknenin batmak üzere olduğu ihbarı üzerine Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından bir sahil güvenlik botu olay yerine gönderildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından teknenin batması sonucu deniz yüzeyinde kalan ve boğulma tehlikesi geçiren iki kişi kurtarıldı. Kurtarılan kişiler Kuşadası Limanı'na getirilirken, yapılan incelemede sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:05 Kaynak: İHA
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