Son Dakika Haberleri: Kuşadası Körfezi'nde telef olan bir yunus karaya vurdu
Son Dakika Güncel Haber

Kuşadası Körfezi'nde telef olan bir yunus karaya vurdu

22 dakika önce

AYDIN'ın Kuşadası Körfezi'nde, karaya vuran çizgili yunus telef oldu.

Kuşadası Körfezi'nde telef olan bir yunus karaya vurdu, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası Körfezi'nde, karaya vuran çizgili yunus telef oldu. Körfezde geçen hafta da Caretta Caretta cinsi 3 deniz kaplumbağası ölü bulunmuştu.
Geçen perşembe günü akşam saatlerinde Pygela Plajı'na gelenler, stenella coeruleoalba türündeki çizgili yunusun kumsala vurduğunu gördü. Yardıma koşup, 2 metre 10 santimetre boyundaki yunusu tekrar denize göndermek için yoğun çaba harcayan vatandaşlar, başarılı olamadı. Geçen hafta içinde, Caretta Caretta cinsi 3 iribaş deniz kaplumbağasının ölümünden sonra bir yunusun da telef olması, doğa dostlarını üzdü. Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürülen yunusa, nekropsi yapıldı.
Nekropsiyi yapan Prof. Dr. Süleyman Aypak, "Yunusa yapılan iç organ incelemelerinde akciğer, bağırsağın farklı bölümleri ve derisinde farklı türlerde parazitlere rastlanmıştır. Parazitlerin türleri yapılacak ileri tetkiklerle belirlenecek olup, dikkat çekecek düzeyde yoğun oldukları gözlenmiştir" dedi.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu tür vakalarda ne yazık ki bir rehabilitasyon merkezi olmadığından büyük sıkıntı çekiliyor. Kontrol altına alınabilecek ve gerekli tedavilerinin uygulanabileceği bir havuz bile yok. Sıklıkla karşılaşılan bu durumlar için özellikle Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda bir rehabilitasyon merkezinin oluşturulması, böyle durumlarda bu nadir canlıların hayatının kurtarılmasını sağlayacaktır" dedi. Sürücü, son olarak telef olan 3 deniz kaplumbağasının da naylon poşet ya da misina gibi insani atıklar sonucu telef olduğunu sandıklarını belirterek, "Kumsala atık malzeme atanları uyarmak ve bu atıkların denize karışmasına engel olmak, bu tür deniz canlılarının korunmasını sağlayacaktır" dedi.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:31 Kaynak: DHA
Aydın, Kuşadası Körfezi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



O cinayette kaymakamın çocuklarının ifadeleri ortaya çıktı Kazadaki korkunç karışıklık 18 gün sonra ortaya çıktı! "Ben nasıl 'seni gömdük' diyeceğim?" Şarkıcı İzel 20 yıllık arkadaşını kaybetti Sevgilisini ormanlık alanda dövüp, ölümle tehdit eden cani tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 14:53:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası Körfezi'nde telef olan bir yunus karaya vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]