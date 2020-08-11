Kuşadası Körfezi'nde Yunanistan'ın geri ittiği 40 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Yunanistan unsurları tarafından Kuşadası Körfezi'nde Türk karasularına geri itilen 40 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi alan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler ihbar üzerine olay yerine hareket etti. Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği ortaya çıkan lastik bot içerisindeki 40 düzensiz göçmen kurtarılarak, Kuşadası Setur Marina'ya getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, il göç idaresine teslim edildi.

(İHA)