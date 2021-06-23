Kuşadası Körfezi'nde Yunanlıların Geri İttiği 16 Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika

Kuşadası Körfezi'nde Yunanlıların Geri İttiği 16 Göçmen Kurtarıldı
23.06.2021 07:04
Edinilen bilgiye göre, sahil güvenlik ekipleri Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu yolunda bir ihbar aldı.
Edinilen bilgiye göre, sahil güvenlik ekipleri Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu yolunda bir ihbar aldı. Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'ndan görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından yapılan araştırmada Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki göçmenlerin yeri tespit edildi. Kurtarılan göçmenler, Kuşadası Setur Marina'ya getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi ve işlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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