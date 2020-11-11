Kuşadası Körfezi'ndeki deprem, İzmir'de de hissedildi (2) - Son Dakika

VATANDAŞ KORKTU

Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, İzmir'de vatandaşlarda korkuya neden oldu. Sarsıntı sırasında iş yerinde olduğunu söyleyen İrem Kurt Altaş, "Depreme çalışırken yakalandık. Çok korkunçtu. Ne yapacağımızı bilemedik ve aşağı indik. Baktığımızda depremin 4.8 büyüklüğünde olduğunu öğrendik. Geçen hafta depremdeki korku ve paniği bir kez daha yaşadık. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Sürekli sallanıyoruz gibi geliyor. Önlem alınması gerekiyor çünkü ne yapacağımızı hala tam olarak bilemiyoruz" dedi.

Psikolojik olarak kötü etkilendiklerini belirten vatandaşlardan Kaan Yüksel ise, "Geçen hafta olan deprem gibi bir anda vurdu. Ofiste çalışırken depreme yakalandık ve kendimizi ofisten dışarıya attık. Sallanmasak bile artık sallanıyormuşuz gibi hissediyoruz. Deprem, Koronavirüs gibi hayatımızın bir parçası oldu. Bu süreçte psikolojik olarak da çok etkilendik" diye konuştu. Seferihisar açıklarında olan depremin ardından evine az hasarlı raporu verilen Özlem Karakaya , "Elimde kahve vardı ve bir çıtırtı duyarak depreme yakalandım. Evimden dolayı sürekli korkuyorum. Evim 6.6 büyüklüğündeki deprem sebebiyle az hasarlı statüsünde yer alıyor. Ancak 10'uncu kat olduğu için çok fazla sallanıyoruz. Şimdi de aşağı indik, bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tolga TAHÇI/İZMİR,