Kuşadası Körfezi'ndeki deprem, İzmir'de de hissedildi (3) - Son Dakika

Kuşadası Körfezi'ndeki deprem, İzmir'de de hissedildi (3)
11.11.2020 12:31
'DİKEN ÜSTÜNDE OTURUYORUZ'Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremi çalıştığı iş yerinin 5'inci katında hissettiğini belirten inşaat teknikeri Oğuzhan Çine, "Kısa süreli olan şiddetli bir sarsıntı hissettik. 30 Ekim'de yaşadığımız depremin korku ve paniğiyle hemen aşağı indik.
'DİKEN ÜSTÜNDE OTURUYORUZ'
Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremi çalıştığı iş yerinin 5'inci katında hissettiğini belirten inşaat teknikeri Oğuzhan Çine, "Kısa süreli olan şiddetli bir sarsıntı hissettik. 30 Ekim'de yaşadığımız depremin korku ve paniğiyle hemen aşağı indik. Açık alanda bir süre sakinleşmeyi bekledik. Umarım bu depremler daha fazla sürmez" dedi. Deprem sırasında, arkadaşlarıyla birlikte çalıştığı turizm acentesinin önünde sohbet ettiklerini anlatan Regaip Pektaş ise "Aniden bir uğultu duyduk. Daha sonra sarsıntıyı hissettik. Arkadaşlarımla korku ve panik içinde açık alana koştuk. Artçı sarsıntılar nedeniyle bir süredir diken üzerinde oturuyoruz. Temennimiz bu depremlerin bir an önce sona ermesi" diye konuştu.
Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın),
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