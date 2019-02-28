Kuşadası Liman Başkanlığı'ndan Serdar Akdoğan'a Plaket
24 dakika önce
Kuşadası Kaymakamlığı tarafından ayda bir düzenlenen kahvaltılı toplantıda, Kuşadası Liman Başkanlığı tarafından Amatör Denizci Belgesi Eğitim ve Sınavlarında kurum olarak göstermiş oldukları ilgi ve desteklerinden dolayı, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'a...
Kuşadası Kaymakamlığı
tarafından ayda bir düzenlenen kahvaltılı toplantıda, Kuşadası Liman Başkanlığı tarafından Amatör Denizci Belgesi Eğitim ve Sınavlarında kurum olarak göstermiş oldukları ilgi ve desteklerinden dolayı, Kuşadası Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan
'a teşekkür plaketi verildi.
Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı
, Kurum Amirleri, Oda Başkanları ve Siyasi Parti Temsilcilerinin katıldığı kahvaltıda, Teşekkür plaketini Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'in elinden alan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; Liman Başkanı Mehmet Kürşat
Biçici'ye teşekkür etti ve desteklerinin her zaman devam edeceğini söyledi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:25 Kaynak: İHA
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