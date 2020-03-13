Kuşadası Limanı'da korona virüs tedbirleri artırıldı - Son Dakika

Kuşadası Limanı'na Malta bayraklı Celestyal Crystal gemisi ile 375 turist gelirken, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri artırıldı. Termal kameralarla kontrolden geçirilen turistlerin bir kısmı otobüslerle Efes ve Meryemana turuna çıkarken, tura katılmayan turistler ve mürettebat ise Kuşadası çarşılarında gezdi.



Kruvaziyer turizminin başkenti olarak kabul edilen Kuşadası'nda korona virüs nedeniyle alınan önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Kuşadası Ege Port Limanı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Ege Port limanına yanaşan Malta bayraklı Celestyal Crystal gemisi limana yanaşmadan önce önlemler artırıldı. Kuşadası Limanı ortak kullanım alanları, turistlerin yoğun olarak kullanacağı alanlar, tur otobüsleri başta olmak üzere Kuşadası liman bölgesinde dezenfekte çalışmaları yapıldı. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, kontrol noktası ile Celestyal Crystal gemisi ile gelen tüm kruvaziyer yolcularını termal kamera gözetiminden geçirdi.



Kuşadası Limanı'nı işleten Ege Port'un Genel Müdürü Aziz Güngör, küresel bir tehdit boyutuna erişen korona virüs nedeniyle Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda Kuşadası Ege Port Limanı olarak gereken tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Güngör, "Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, tesis etmiş olduğu kontrol noktası ile gelen tüm kruvaziyer yolcularını termal kamera gözetiminden geçirmekte. Yolcu terminalimiz ise sahip olduğu karantina odası ve uygulamış olduğu özel dezenfeksiyon yöntemleri ile bu sürece destek olmakta. Bir yandan gemi ile gelen misafirlerimizi en işi şekilde ağırlarken, bir yandan da kamu kurumlarımız ile birlikte her türlü sağlık önlemini almaktayız" dedi. - AYDIN