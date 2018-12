Kuşadası Limanı'nda Deniz Kirliliğine Müdahale Tatbikatı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Yolcu Limanı'nda, deniz kirliliği tatbikatı yapıldı. Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, "Sorumluluk sahamızdaki her türlü deniz kirliliğine yol açabilecek olaylara acil müdahale edebiliyoruz" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü'nün 'Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı Olma Eğitim Semineri ve Tatbikat Programlarının Usul ve Esasları Mevzuatı' çerçevesinde, Ege Port Yolcu Limanı'nda tatbikat yapıldı. Deniz kirliliği tatbikatına liman personeli katıldı. Tatbikatı deniz biyoloğu Murat Tepeyurt yönetti. Tatbikatta, senaryo gereği, limanda yakıt alan gemiden sızıntı olması nedeniyle deniz yüzeyinde oluşan kirlliğin yayılmaması ve deniz canlılarına zarar vermemesi için müdahalede bulunuldu. Hazırlanan eylem planı çerçevesinde, kısa sürede kirlilik kontrol altına alındı.Tatbikata ilişkin bilgi veren Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, "Mevzuat kapsamında yılda iki kez liman işletmemiz bünyesinde yapılan tatbikatlar ile denizlerimizin temizliği için etkin bir ekip oluşturduk. Personeli, yaşanacak olası bir çevre felaketine müdahale için her an hazır tutuyoruz. Sorumluluk sahamızdaki her türlü deniz kirliliğine yol açabilecek olaylara acil müdahale edebiliyoruz" diye konuştu.- Aydın