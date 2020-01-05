Kuşadası Limanı sezonu erken açtı - Son Dakika
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Kuşadası Limanı sezonu erken açtı

6 saat önce

Geçmiş yıllarda genelde sezonu mart ayında açan Kuşadası, 2020'ye hızlı başladı.

Kuşadası Limanı sezonu erken açtı, System.String[]

Geçmiş yıllarda genelde sezonu mart ayında açan Kuşadası, 2020'ye hızlı başladı. Yılın ilk gemisi Kuşadası limanına erken saatlerde yanaştı.


Celestyal Crystal gemisi 1200 yolcu ve 406 mürettebat taşıyan 9 katlı gemi Rodos'tan Kuşadası'na geldi. Gemiden inen turistlerin bir kısmı otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi turuna çıktı. Tur programına katılmayan diğer yolcular ve gemi personeli ise ilçede kalıp, çarşıda ve sahilde gezmeyi tercih etti. Su Üstünde şirket yetkilisi Eren Budaklı, uzun yıllar sonra Ocak ayında gelen geminin 2020 yılı kruvaziyer sezonun Türkiye açısından iyi geçeceğinin işareti olduğunu belirtti. Gemi akşam saatlerinde Atina için Kuşadası'ndan ayrılacak. Ayrıca Türkiye limanlarına ilk yanaşan kruvaziyer gemisi 'de Celestyal Crystal olup, Kuşadası da ilk Türk limanı oldu. - AYDIN

Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:40 Kaynak: İHA
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