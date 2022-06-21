Kuşadası milli park sahilini, atlı jandarmalar koruyacak - Son Dakika
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Kuşadası milli park sahilini, atlı jandarmalar koruyacak

21.06.2022 12:27
Kuşadası milli park sahilini, atlı jandarmalar koruyacak

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, milli park koyları ile plajlarında yerli ve yabancı turist yoğunluğunun artmasıyla atlı jandarma ekibi de görev yapmaya başladı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, milli park koyları ile plajlarında yerli ve yabancı turist yoğunluğunun artmasıyla atlı jandarma ekibi de görev yapmaya başladı. Sahilde her gün 3 atlı jandarmadan 2'si, devriye görevi yapıyor.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'ndan (JAKEM) 3 jandarma personeli, geçici görevle Güzelçamlı Mahallesi milli park sahiline gönderildi. Göreve başlayan jandarma astsubaylar, JAKEM'den getirilen 'Pamir', 'Güneş' ve 'Çağrıbey' isimli atlarla koylarıyla ünlü milli park plajlarında devriye geziyor. Milli Park Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde oluşturulan geçici at merkezinde kalan süvariler, Güzelçamlı Mahallesi'nde sahil boyu plajda ve orman içlerinde devriye geziyor. Yabancı dil bilen binicilerden oluşan ekip, devriyeleri sırasında turistlere güvenlik konularında uyarılarda bulunuyor.

Tatilcilerden Yunus Kayaoğlu, "Güvenlik açısından çok iyi bir uygulama. Çok farklı olmuş. Olası bir sıkıntıda jandarmayla anında iletişime geçilebiliyor" dedi.İlhami Cirik ise "Atlı birlikler Kuşadası için çok iyi olmuş. Kendimizi güvende hissetmemizi sağlıyor. Atlar ziyaretçilerin çok fazla ilgisini çekiyor, en çok da çocukların" diye konuştu.Milli park koyları ve plajlarında her gün 3 atlı jandarmadan 2'sinin, sezon sonu olan 22 Eylül'e kadar devriye görevi yapacağı belirtildi.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Kuşadası, turist, Güncel, Son Dakika

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