Son Dakika Haberleri: Kuşadası motosiklet karnavalı devam ediyor
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Kuşadası motosiklet karnavalı devam ediyor

1 saat önce

- Kuşadası motosiklet karnavalı devam ediyor Karnavala 3 günde bini aşkın motosikletli katıldıAYDIN - Tükiye'nin en eski motosiklet festivali olan Kuşadası Motosiklet Festivali bu yıl 09 Route Kuşadası Motosiklet Karnavalı olarak düzenleniyor.

- Kuşadası motosiklet karnavalı devam ediyor

Karnavala 3 günde bini aşkın motosikletli katıldı

AYDIN - Tükiye'nin en eski motosiklet festivali olan Kuşadası Motosiklet Festivali bu yıl 09 Route Kuşadası Motosiklet Karnavalı olarak düzenleniyor.

Karnavalın 3'üncü gününde düzenlenen motosiklet korteji renkli görüntülere sahne oldu. Yılancı Burnu Mevkii'nden başlayan kortej İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda son buldu. Kortejin ardından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda motosiklet akrobasisinin tanınmış isimlerinden Furkan Hancar ve Hakan Can Namlı tarafında yapılan "Moto Show" izleyenlerin yoğun beğenisini aldı.

Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 09 Route Kuşadası Motosiklet Karnavalı tüm hızıyla devam ediyor. Karnaval, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlenen motosiklet akrobasi gösterilerinin yanı sıra akşamları Jade Beach Club'da gerçekleşen konser ve dj performanslarına sahne oluyor. Curcuna, Zerrin Mete Ft. Zero Band, Pınar Seli Band ve Kasamam isimli grupların sahne aldığı konserler karnaval katılımcılardan yoğun ilgi görürken ünlü Dj.H-Kiim'in canlı performansı motosiklet tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Kuşadası motosiklet karnavalı devam ediyor

Motosiklet, İsmail Cem, Kuşadası, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:06 Kaynak: İHA
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