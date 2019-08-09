Kuşadası'na 1 milyon turist bekleniyor

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine gelen yerli ve yabancı turist sayısı bu yılın ilk yarısında geçen yıla oranla yüzde 30 oranında artarak 1 milyon 237 bin kişiye ulaşırken, Kurban Bayramı öncesinde otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'ı buldu. Yazlıkçılar da dikkate alındığında bayramda Kuşadası'nda 1 milyonun üzerinde turist hareketliliği bekleniyor.Türkiye Otelciler Birliği(TÜROB) verilerine göre; Türkiye'ye 2019 yılının ilk 6 ayında gelen turist sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29.1 oranında artış göstererek, 5 milyon 318 bin 984'e ulaştı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı da 2019 yılının ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış gösterdi. Bir önceki yıla oranla Kuşadası'na deniz ve kara yolu ile giriş yapan turist sayısı toplamda 1 milyon 237 bin kişiye ulaştı. Aynı dönem içinde günü birlik ziyaretçi sayısı ise yaklaşık 2 milyonu aşmış durumda. Kurban Bayramı öncesinde ilçede bulunan otellerin doluluk oranı ise yüzde 90'ı geçti.Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel, Kurban Bayramı'nda ciddi oranda yerli turist beklediklerini vurgulayarak, "Ramazan Bayramı'ndaki hareketlilikten daha fazla bir hareketlilik bekliyoruz. Ülkemizde turizm sezonu, okulların kapanış ve açılış tarihlerine endeksli. Bu nedenle 2019- 2020 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlangıcı öncesinde, son tatil süreci Kurban Bayramı'na denk geliyor. Dolayısıyla bütün otellerin dolacağını düşünüyorum. Şu an otellerin tamamı dolmak üzere. Dolayısıyla Kurban Bayramı'nda otellerde yüzde 100 doluluk bekliyoruz. Kuşadası'nda otellerin yanı sıra çok fazla yazlık var. Bu yazlıkların ve otellerin dolacağını düşünürsek, 1 milyonun üzerinde bir turist hareketliliği olacaktır" dedi.'İYİ BİR SEZON GEÇİRİYORUZ'Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği(KODER) Başkanı Tacettin Özden de 2019 yılı turizm sezonunun başında biraz tedirgin olduklarını ancak haziran ayıyla birlikte gelen turist sayısının arttığını belirtti. Özden, şöyle devam etti:"Sezon başında, nisan ve mayıs ayı biraz yavaş başladı. Ancak haziran ayıyla birlikte toparlandı. Temmuz ve ağustos aylarında yavaş yavaş rezervasyonlar arttı. Otellerde şu anda doluluk oranı istenilen seviyeye geldi. İyi bir sezon geçiriyoruz. Yıl sonunda Türkiye'nin hedeflediği rakamlara ulaşacağını düşünüyorum."Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar ise Kuşadası'na 2018 yılında gelen yerli turist sayısının daha fazla olduğunu hatırlatarak, "Bütün otellerde yüzde 70 yabancı turist, yüzde 30 da yerli turist var. Döviz yükselince Türkiye, yabancı turistlere daha cazip geldi. İngilizler ülkemize çok gelmeye başladı. Şu anda haftada 6 İngiliz uçağı, İzmir'e iniyor. Geçen sene hiç yoktu. Onlar için buralar cennet hem de ucuz" dedi.'2020 SEZONUNDAN BEKLENTİMİZ DAHA YÜKSEK'Kuşadası'nın en köklü otellerinden birinin yaklaşık 12 senedir genel müdürlüğünü yapan Mehmet Tozoğlu, 2019 beklentilerinin büyük ölçüde karşılandığını belirtip, 2020 yaz turizm sezonunun çok daha iyi geçeceğine inandıklarını kaydetti. Tozoğlu, "Uzun yıllardır Kuşadası'nı ziyaret eden turiste kaliteli hizmet vermeye çalışan bir oteliz. Temel amacımız Kuşadası'na gelen turistin kentten memnun ayrılmasını sağlamak. Müşteri profilimizi genelde batı Avrupa ve İskandinavya ülkelerinden gelen turistler oluşturuyor. Ülkemizde 2015 yılında başlayan siyasi ve ticari kriz, turizm sektörünün belini büktü. Yaz turizm sezonu ancak bu sene hareketlenmeye başladı. İlçemizde bu sene genel olarak canlı bir turizm sezonu görüyoruz. Odalarımız genel olarak dolu. Kurban Bayramı için rezervasyonlarımız doldu. Müşteri profili geçmiş yıllara göre daha iyi. 2020 sezonu için beklentimiz daha yüksek. Burada yerel yönetimlere ve hükümete büyük iş düşüyor. Yerel yöneticilerimizin turizmde kalkınmaya yönelik ciddi projeleri olduğunu biliyorum" dedi.