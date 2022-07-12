Kuşadası'na 2 günde kruvaziyerlerle 16 bin turist geldi - Son Dakika
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Kuşadası'na 2 günde kruvaziyerlerle 16 bin turist geldi

12.07.2022 11:40
Kuşadası'na 2 günde kruvaziyerlerle 16 bin turist geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine dün ve bugün kruvaziyerlerle 16 bin yabancı turist geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine dün ve bugün kruvaziyerlerle 16 bin yabancı turist geldi.

Önemli kruvaziyer limanlarından Ege Port Kuşadası'na son 2 günde 12 kruvaziyer yanaştı. Turistlerin yanı sıra mürettebat üyesi 5 bin 800 kişi de ilçeye giriş yaptı.

Gelenlerin bir bölümü, otobüslerle Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyarete gitti. Bir bölümü ise ilçede kaldı.

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, gelen yabancı turistlerle esnafın adeta çifte bayram yaşadığını kaydetti.

Yarın iki kruvaziyerin daha limana yanaşacağını aktaran Güngör, "Limanımız şöhretli günlerine döndü. Ülkemiz için çok önemli olan bu turizm biçiminden tüm kesimlerin bol kazanç sağlamasını diliyorum." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'na 2 günde kruvaziyerlerle 16 bin turist geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'na 2 günde kruvaziyerlerle 16 bin turist geldi - Son Dakika
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