Son Dakika Haberleri: Kuşadası'na 3 gemiyle 3909 turist geldi
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Kuşadası'na 3 gemiyle 3909 turist geldi

24 dakika önce

Kruvaziyer turizmin başkenti kabul edilen Kuşadası'na aynı gün içinde 3 ayrı gemiyle 3909 turist geldi.

Kuşadası'na 3 gemiyle 3909 turist geldi, System.String[]
Kruvaziyer turizmin başkenti kabul edilen Kuşadası'na aynı gün içinde 3 ayrı gemiyle 3909 turist geldi.

Sabah saatlerinden itibaren Kuşadası Ege Ports Limanı'na yanaşan Bahama bayraklı Marella Discovery' 2074 turist, Malta bayraklı 'Celestyal Olympia' 1665 turist ve Bahama bayraklı 'Wind Star' 170 turist getirdi. Gemilerden inen çoğunluğu Amerika uyruklu turistlerden büyük bir bölümü otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi ve turistik yerleri ziyarete gitti. Gemide kalan turistler ise Kuşadası çarşılarında gezerek, alışveriş yaptı. - AYDIN
Kuşadası, turist, Star, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:40 Kaynak: İHA
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