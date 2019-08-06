Kuşadası'na 3 gemiyle 3909 turist geldi
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Kruvaziyer turizmin başkenti kabul edilen Kuşadası'na aynı gün içinde 3 ayrı gemiyle 3909 turist geldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:40 Kaynak: İHA
Kruvaziyer turizmin başkenti kabul edilen Kuşadası
'na aynı gün içinde 3 ayrı gemiyle 3909 turist
geldi. Sabah
saatlerinden itibaren Kuşadası Ege
Ports Limanı'na yanaşan Bahama
bayraklı Marella Discovery' 2074 turist, Malta
bayraklı 'Celestyal Olympia' 1665 turist ve Bahama bayraklı 'Wind Star
' 170 turist getirdi. Gemilerden inen çoğunluğu Amerika uyruklu turistlerden büyük bir bölümü otobüslerle Efes Antik Kenti
ve Meryem Ana
Evi gibi tarihi ve turistik yerleri ziyarete gitti. Gemide kalan turistler ise Kuşadası çarşılarında gezerek, alışveriş yaptı. - AYDIN
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