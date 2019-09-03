Son Dakika Haberleri: Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 4 bin 230 yolcu geldi
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Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 4 bin 230 yolcu geldi

4 saat önce

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine 3 gemiyle toplam 4 bin 230 yolcu geldi.

Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 4 bin 230 yolcu geldi, System.String[]

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine 3 gemiyle toplam 4 bin 230 yolcu geldi.

Bahama bayraklı "Marella Discovery 2" bin 850 yolcu, Malta bayraklı "Celestyal Olympia" bin 674 yolcu ve Bahama bayraklı "Seven Seas Voyager" ise 706 yolcusuyla Kuşadası Ege Port Limanı'na yanaştı.

Gemilerden inen çoğunluğu ABD'li turistler, otobüslerle Efes ve Meryem Ana turuna çıktı. Tur programına katılmayan yolcular ise ilçe merkezini gezip alışveriş yapmayı tercih etti.

Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, 2019 sezonunda Kuşadası'na 198 kruvaziyer gemisiyle 200 bin turist gelmesinin planlandığını, sezonun son aylarında hedeflerin tuttuğunu gördüklerini ifade etti.

Gelecek yılın hem ülke hem de Kuşadası için hızlı bir büyüme ve atılım dönemi olacağını ifade eden, Güngör, "2020 yılında Kuşadası Limanı'na yanaşacak 300'ün üzerinde kruvaziyer ile 350 bin turistin gelmesini bekliyoruz." dedi.

Kuşadası, Aydın, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:16 Kaynak: AA
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