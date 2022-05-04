Kuşadası'na 4 kruvaziyer yanaştı - Son Dakika
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Kuşadası'na 4 kruvaziyer yanaştı

04.05.2022 11:54
Kuşadası'na 4 kruvaziyer yanaştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesine toplam 2 bin 800 yolcunun bulunduğu 4 kruvaziyer geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine toplam 2 bin 800 yolcunun bulunduğu 4 kruvaziyer geldi.

Ege Port Kuşadası Limanı'na bu sabah büyük gezinti gemileri Bahama bandıralı Seabourn Encore, Marshall Adaları bandıralı Sirena, Bahama bandıralı Star Pride ve Norveç bandıralı Viking SKY aynı anda yanaştı.

Çoğu ABD vatandaşı 2 bin 800 turistin önemli bölümü, çıkış işleminin ardından Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret için ilçeden ayrıldı. Tur programına katılmayan turistler ise şehir merkezine yöneldi.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, gazetecilere, bu ay 74 kruvaziyerin ilçeye gelmesini planladıklarını kaydetti.

Limanda 6 yıl aradan sonra ilk kez 4 gemiyi aynı zamanda misafir ettiklerini belirten Güngör, "Yaz sezonunca 6 gemiyi aynı zamanda misafir edeceğimiz günler de olacak. Akdeniz'in en fazla gemi ağırlayan limanları arasında yer alan Kuşadası limanı hızla eski günlerine dönüyor. Ülkemiz için çok önemli olan bu turizm biçiminden tüm kesimlerin bol kazançlar sağlamasını diliyorum." dedi.

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Kuşadası Limanı, Kuşadası, Aydın, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuşadası'na 4 kruvaziyer yanaştı - Son Dakika


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