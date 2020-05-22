Kuşadası'na araç akını sürüyor - Son Dakika

Kuşadası'na araç akını sürüyor

Gün içinde Kuşadası'na 15 binin üzerinde araç giriş yaptı

AYDIN - Kuşadası Ramazan Bayramı öncesi özellikle çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların akınına uğradı. Gün içerisinde Kuşadası'na 15 binin üzeride araç giriş yaparken, ilçenin girişlerinde araç yoğunluğu nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Seyahat kısıtlamasının olmadığı Kuşadası'nın özellikle İzmir tarafındaki girişi oan Kuştur bölgesinde polis tarafından korona virüs önlemleri kapsamında kurulan denetleme noktasında önlemler artırıldı. Polis ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurup, sürücüler ile yolcuları salgına karşı uyardı. Çoğunluğunu yazlıkçıların oluşturduğu vatandaşlar araçlarıyla Kuştur bölgesindeki kontrol noktasında uzun kuyruklar oluşturdu. Edinilen bilgiye göre, gün içinde şu ana kadar 15 binin üzerinde araç Kuşadası'na giriş yaparken, girişlerdeki araç trafiğinin gece boyunca sürmesi bekleniyor.