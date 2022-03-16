KUŞADASI'NA DENİZDEN ABD'Lİ 145 TURİST - Son Dakika
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KUŞADASI'NA DENİZDEN ABD'Lİ 145 TURİST

16.03.2022 14:57

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde limana demirleyen Malta Bayraklı 'Europa' isimli kruvaziyer gemisi çoğunluğu ABD'li toplam 145 yolcu getirdi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde limana demirleyen Malta Bayraklı 'Europa' isimli kruvaziyer gemisi çoğunluğu ABD'li toplam 145 yolcu getirdi. Turistik çarşılarda alışverişe çıkan turistler esnafı sevindirdi.

Malta Bayraklı 'Europa' isimli kruvaziyer gemisi, sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'na demirledi. Gemiden inen çoğunluğu ABD'li toplam 145 yolcunun bir kısmı Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyarete gitti. Tura katılmayanlar ilçe merkezinde kalıp Kuşadası'nın turistik çarşılarında alışveriş yaptı. 224 metre uzunluğunda ve 54 bin 310 groston ağırlığında olan Europa'nın ilerleyen günlerde tekrar Kuşadası'na geleceği bildirildi.

KUŞADASI'NA DENİZDEN ABD'Lİ 145 TURİST
KUŞADASI'NA DENİZDEN ABD'Lİ 145 TURİST
KUŞADASI'NA DENİZDEN ABD'Lİ 145 TURİST

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KUŞADASI'NA DENİZDEN ABD'Lİ 145 TURİST - Son Dakika
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