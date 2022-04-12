KUŞADASI'NA DENİZDEN ABD'Lİ VE İTALYAN 860 TURİST GELDİ - Son Dakika
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KUŞADASI'NA DENİZDEN ABD'Lİ VE İTALYAN 860 TURİST GELDİ

12.04.2022 12:17

AYDIN'ın Kuşadası limanına yanaşan Panama bayraklı 'MSC Lirica' isimli kruvaziyer gemisi ilçeye 860 yolcu getirdi.

AYDIN'ın Kuşadası limanına yanaşan Panama bayraklı 'MSC Lirica' isimli kruvaziyer gemisi ilçeye 860 yolcu getirdi. ABD'li ve İtalyan turistler, kentin turistik yerlerini gezip, alışveriş yaptı.

Panama Bayraklı 'MSC Lirica' isimli kruvaziyer gemisi, sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'na demirledi. Gemiden inen çoğunluğu ABD'li ve İtalyan, toplam 860 yolcunun bir kısmı Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyarete gitti. Tura katılmayanlar ilçe merkezinde kalıp Kuşadası'nın turistik çarşılarında alışveriş yaptı. Geçen şubat ayında Kuşadası'nı ana çıkış limanlarından biri olarak belirleyen MSC Cruises firmasına ait kruvaziyer, düzenlediği 1 haftalık tur programı kapsamında ilçeden de yolcu alıp, saat 18.00'de İsrail'in hayfa Limanı'na yol alacak. 9 bin 058 groston ağırlığında, 251 metre uzunluğunda ve 29 metre genişliğinde olan MSC Lirica'nın, ilerleyen günlerde tekrar Kuşadası'na geleceği belirtildi.

KUŞADASI'NA DENİZDEN ABD'Lİ VE İTALYAN 860 TURİST GELDİ
KUŞADASI'NA DENİZDEN ABD'Lİ VE İTALYAN 860 TURİST GELDİ
KUŞADASI'NA DENİZDEN ABD'Lİ VE İTALYAN 860 TURİST GELDİ

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KUŞADASI'NA DENİZDEN ABD'Lİ VE İTALYAN 860 TURİST GELDİ - Son Dakika
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