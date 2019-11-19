Son Dakika Haberleri: Kuşadası'na dev Kruvaziyer 2 bin 255 yolcu getirdi
Son Dakika Güncel Kuşadası'na dev Kruvaziyer 2 bin 255 yolcu getirdi - Son Dakika

Kuşadası'na dev Kruvaziyer 2 bin 255 yolcu getirdi

6 saat önce

Kruvaziyer turizminin başkenti Aydın'ın Kuşadası ilçesi Ege Port limanına, çoğunluğu Amerikalı 2 bin 255 yolcusu ve 900 personeliyle Jewel Of The Seas yanaştı.

Kuşadası'na dev Kruvaziyer 2 bin 255 yolcu getirdi, System.String[]

Kruvaziyer turizminin başkenti Aydın'ın Kuşadası ilçesi Ege Port limanına, çoğunluğu Amerikalı 2 bin 255 yolcusu ve 900 personeliyle Jewel Of The Seas yanaştı. Dev yolcu gemisinden inen yolcuların bir kısmı, otobüslerle Efes ve Meryem Ana Evi turuna katıldı. Tur programına katılmayan yolcular ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

90 bin 090 groston ağırlığında, 275 metre uzunluğunda 13 katlı dev kruvaziyer gemisinin 2019 yılında ikinci ve son seferini gerçekleştirdiğini belirten Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, "Royal Caribbean Cruises firmasına bağlı Jewel Of The Seas isimli kruvaziyer gemisinin 2020 yılında 7 planlı sefer gerçekleştirecek. Royal Caribbean Cruises bağlı tüm alt markalarıyla bu yıl Kuşadası'na 5 sefer planlamışken, 2020 itibariyle sefer sayısını 44'e çıkarmıştır" dedi.

Güngör konuşmasının devamında, " Kruvaziyer turizminde 2020 rezervasyonları artık tamamlandı. Kruvaziyer turizminde 2020 yılı başta Kuşadası olmak üzere ülkemiz için de önemli bir toparlanma yılı olacak. 2020 yılında Kuşadası Limanı'na 300'ün üzerinde kruvaziyer ve 350 bin turist gelecek. Ancak asıl güçlü büyüme 2021 yılında olacak. Kuşadası Limanı 2021 yılı itibarıyla eski günlerine dönmeyi bekliyor" dedi.

(İsmail Ümit Dilşen/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayşenur'a cinsel saldırıda bulunup, intiharına neden olan kuzeni yakalandı
İran protestolarında 5. gün! Af Örgütü, 106 kişinin öldüğünü duyurdu Gaziantep'te 1720 polisle uyuşturucu operasyonu yapılıyor! 24 saat sürecek Le Mesurier'in Karaköy'deki ofisine 'Nihad Sarmini' adıyla ikinci kez kargo geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 22:54:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'na dev Kruvaziyer 2 bin 255 yolcu getirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]