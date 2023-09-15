Kuşadası'na düğüne katılmak için gelen düzensiz göçmenler gözaltına alındı - Son Dakika

Kuşadası'na düğüne katılmak için gelen düzensiz göçmenler gözaltına alındı

Kuşadası\'na düğüne katılmak için gelen düzensiz göçmenler gözaltına alındı
Son Güncelleme: 15.09.2023 20:16

Aydın'ın Kuşadası ilçesine yolcu otobüsüyle gelen 21 düzensiz göçmen polis tarafından otogarda gözaltına alındı. Göçmenlerin, 'Kuşadası'na düğüne katılmak için geldik' cevabı polis ekiplerini bile şaşırttı. Gözaltına alınan düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Afyonkarahisar'a gönderilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Düzensiz göçmenlerin verdiği cevap polisi bile şaşırttı: "Düğüne katılacağız"

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesine Afyonkarahisar'dan yolcu otobüsüyle gelen 21 düzensiz göçmen polis tarafından otogarda beklerken gözaltına alındı. Göçmenlerin Kuşadası'na gelme nedeni olarak verdikleri 'düğüne katılacağız' cevabı polis ekiplerini şaşırttı.

Olay, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan Kuşadası Şehirlerarası Otobüs terminalinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçici kimlik belgesiyle Afyonkarahisar'da yaşayan ve aralarında çocukların da olduğu 21 düzensiz göçmen otobüsle Kuşadası'na geldi. Düzensiz göçmenler, otobüsten indikten sonra otogar içerisindeki parkta bekleyince çalışanların dikkatini çekti. Otogar çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede otogara gelen ekipler, kimlik kontrolü yaptı. Bu sırada düzensiz göçmenlere neden Kuşadası'na geldikleri soruldu. Göçmenlerin soruya verdiği, "Kadınlar Denizi'nde düğün var. Düğüne katılmak için Kuşadası'na geldik" cevabı ise polis ekiplerini şaşırttı.

Gözaltına alınan düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerini ardından Afyonkarahisar'a gönderilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

Kuşadası, Göçmen, Aydın, Polis, Göçmenler, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'na düğüne katılmak için gelen düzensiz göçmenler gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
21:54 Bakan Şimşek'ten iddialı çıkış: Türkiye 2026'da gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak
21:39 Sığınmacılarla görüşen İYİ Parti milletvekilleri duyduklarına inanamadı
21:36 İddia akıl dışı! Meksika'nın bulduğunu öne sürdüğü UFO fosili ''pasta'' çıktı
21:35 Galatasaray'ın yeni yıldızı Eyüp Aydın'ın maliyeti belli oldu
21:12 Başakşehir, İngiliz ekibinin yıldızına da formayı giydirdi
21:01 Kasımpaşa, Samuel Bastien'i kadrosuna kattı
20:59 Fransa Büyükelçisi Nijer'de rehin alındı
20:49 Ekranların sevilen yüzü Gökhan Abur, hayatını kaybetti
20:35 Ayder Yaylası'ndaki keşifte tansiyon yükseldi: Saygısızlık yapma, aldırırım seni
20:00 CHP'de genel başkanlığa adaylığını açıklayan Özgür Özel'den, ''İmamoğlu'nun emanetçisi misiniz?'' sorusuna yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2023 22:39:01. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası'na düğüne katılmak için gelen düzensiz göçmenler gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement