Kuşadası\'na düğüne katılmak için gelen düzensiz göçmenler gözaltına alındı

Düzensiz göçmenlerin verdiği cevap polisi bile şaşırttı: "Düğüne katılacağız"

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesine Afyonkarahisar'dan yolcu otobüsüyle gelen 21 düzensiz göçmen polis tarafından otogarda beklerken gözaltına alındı. Göçmenlerin Kuşadası'na gelme nedeni olarak verdikleri 'düğüne katılacağız' cevabı polis ekiplerini şaşırttı.

Olay, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan Kuşadası Şehirlerarası Otobüs terminalinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçici kimlik belgesiyle Afyonkarahisar'da yaşayan ve aralarında çocukların da olduğu 21 düzensiz göçmen otobüsle Kuşadası'na geldi. Düzensiz göçmenler, otobüsten indikten sonra otogar içerisindeki parkta bekleyince çalışanların dikkatini çekti. Otogar çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede otogara gelen ekipler, kimlik kontrolü yaptı. Bu sırada düzensiz göçmenlere neden Kuşadası'na geldikleri soruldu. Göçmenlerin soruya verdiği, "Kadınlar Denizi'nde düğün var. Düğüne katılmak için Kuşadası'na geldik" cevabı ise polis ekiplerini şaşırttı.

Gözaltına alınan düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerini ardından Afyonkarahisar'a gönderilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.