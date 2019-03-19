Son Dakika Haberleri: Kuşadası'na Gemi ile 425 Turist Geldi

Kuşadası'na Gemi ile 425 Turist Geldi

1 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine gelen kruvaziyer gemisi 'Celestyal Olympia', 425 turist getirdi.

Kuşadası'na Gemi ile 425 Turist Geldi, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesine gelen kruvaziyer gemisi 'Celestyal Olympia', 425 turist getirdi. Gemiden inen turistler kent ve çevresini gezdi, alışveriş yaptı.

Türkiye'de kruvaziyer turizminde öne çıkan merkezlerden Kuşadası'na bu sabah 425 yolcusuyla gelen 'Celestyal Olympia' gemisi limana yanaştı. Çoğunluğu ABD'li ve İngiliz turistler, otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ne götürüldü. Tur programlarına katılmayanlar ise şehir merkezini gezmeyi tercih etti.

Kuşadası'na bu yıl 195 kruvaziyer gemisi ile 170 bin turistin geleceği belirtildi. Ayrıca Yunanistan'ın Samos Adası'ndan 477 feribot seferinin yapılacağı kaydedildi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:19 Kaynak: DHA

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