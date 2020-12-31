Kuşadası'na giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı - Son Dakika

Kuşadası'na giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı

31.12.2020 15:43

Kuşadası'na giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nın giriş ve çıkışlarında yılbaşı denetimleri sıklaştırıldı.

Kuşadası'na giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı

AYDIN - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nın giriş ve çıkışlarında yılbaşı denetimleri sıklaştırıldı. Yeni yıl tatili ile birlikte uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde Kuşadası'na giriş yapan tüm araçlar tek tek kontrolden geçiriliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın tüm yayınladığı son genelgenin ardından Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kuşadası'nın Selçuk, Söke ve Yeni Aydın yolu girişinde önlemler alarak, kontrol noktaları oluşturdu. Ayrıca şehir merkezinde ve mahallelerde de 15 ayrı denetim noktası oluşturan polis ekipleri, 4 günlük sokağa kısıtlaması nedeniyle yılbaşı tatillerini Kuşadası'ndaki ikinci konutlarında ya da turistik tesislerde geçirecek olan tatilcilere yönelik uygulama başlattı. Polis köpeklerinin de katıldığı denetimlerde, Kuşadası'nın girişlerinden gelen tüm araçlar ve araçların içerisindekiler tek tek kontrolden geçiriliyor ve korona virüs salgını önlemleri konusunda hem uyarılıyor hem de bilgilendiriliyor.

"Turistler de uyarılıyor"

Bu arada, tatil için Kuşadası'nda bulunan yabancı turistler de Kuşadası polisi tarafından bakanlığın son genelgesi doğrultusunda bilgilendiriliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından tüm valiliklere gönderilen son genelge doğrultusunda, yılbaşında il ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikte olan, toplanma ve kutlama alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara yabancı turist girişleri sınırlandırılacak. Sınırlama 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00'a kadar sürecek. Belirtilen simgesel cadde, bulvar veya meydanlarda sınırlama getirilen süre boyunca yabancı turistlerin bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Kuşadası'na giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı
Kuşadası'na giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı
Kuşadası'na giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı
Kuşadası'na giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı
Kuşadası'na giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı
Kuşadası'na giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı
Kuşadası'na giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı

İçişleri Bakanlığı, Kuşadası, Turizm, Ege, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'na giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da yeni yıla saatler kala trafik çilesi başladı! Yoğunluk yüzde 60 oranında arttı Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı Emre Belözoğlu'ndan dedikodulara sert tepki: Vakti geldiğinde konuşmaktan geri durmayız Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Son Dakika! Yeni Zelanda 2021 yılına "merhaba" dedi Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı
Son Dakika! Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Bana 'Davadan vazgeç' diyen kişi CHP'li Süleyman Girgin'dir Son Dakika! Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Bana 'Davadan vazgeç' diyen kişi CHP'li Süleyman Girgin'dir         
16:24
Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim         
16:00
Galatasaray İrfan Can'ı istedi, Başakşehir takasta Marcao'yu talep etti Galatasaray İrfan Can'ı istedi, Başakşehir takasta Marcao'yu talep etti         
15:46
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi         
15:12
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, FETÖ soruşturmasından açığa alındı Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, FETÖ soruşturmasından açığa alındı         
14:49
Yeni yılla birlikte birçok değişiklik yürürlüğe giriyor! MTV oranları, trafik cezaları ve maaşlar artacak Yeni yılla birlikte birçok değişiklik yürürlüğe giriyor! MTV oranları, trafik cezaları ve maaşlar artacak         
14:13
2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira 2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira         
13:40
Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada         
13:14
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti         
12:59
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
2020'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşının bulunması yer alıyor 2020'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşının bulunması yer alıyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 16:40:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası'na giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei